Ein Bahnhof wird „Hygge“

Weniger Emissionen, mehr Lebensqualität

Nicht zuletzt soll der repräsentative Holzbau ein neues Bahnhofserlebnis bieten, das an die Aufbruchsstimmung zur Zeit seiner Hochblüte anknüpft und zugleich das vermittelt, was Mobilität in Zukunft bringen soll: weniger Emissionen und mehr Lebensqualität für die Stadtbewohner. Ein Ausblick, der von einer eindrucksvollen Holzkonstruktion gerahmt ist, die ihrerseits für das klimafreundliche Bauen von morgen steht.