Ein bahnbrechender Holzbau

Mitten im Zentrum, ganz in der Nähe des Zürcher Hauptbahnhofs, steht seit 2013 ein siebengeschossiger Holzbau, der in seiner Konstruktion einzigartig ist. Zur Zeit seiner Errichtung war der moderne Holzbau noch nicht wirklich in den Städten angekommen und kaum einer verstand den innovativen Charakter dieses Gebäudes. Es handelt sich um den neuen Hauptsitz der TX Group AG (ehemals Tamedia AG), einer privaten Mediengruppe in der Schweiz. Während in mehrgeschossigen Holzbauten heute in den überwiegenden Fällen Metallverbindungen zum Einsatz kommen, kreierte der japanische Architekt Shigeru Ban mit der praktischen Unterstützung von Holzbauguru Hermann Blumer ein eigenes Bausystem, das auf reinen Holzverbindungen basiert.