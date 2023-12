Ein Atelier, das es in sich hat

Das Atelier Cuadro Benegas wurde von den argentinischen Architekten des atelier industrial in San Rafael entworfen. Es ist so simpel wie raffiniert und in sich spannend.

Kreativität braucht Raum. Schlichte Umgebung, keine Ablenkung, Wohlfühlfaktor – man könnte auch sagen, es braucht ein wenig Monotonie, damit sich die bunten Gedanken raustrauen und sich entfalten. Die Architekten des atelier industrial sind Experten auf diesem Gebiet, sie haben das Atelier Cuadro Benegas in San Rafael, Argentinien entworfen.

Simple Raffinesse

Das Atelier Cuadro Benegas ist nicht nur ein simples Atelier. Damit die Kreativität fließen kann, braucht es mehr als nur vier weiße Wände, einen Tisch und einen Stuhl. Es braucht die Raffinesse von atelier industrial. Ein Atelier als Pavillon in einer Industriehalle in einem Lagerhaus. Was zunächst etwas verkopft klingt, zeigt bei genauerem Hinsehen den fein ausgetüftelten Plan der Architekten. Schließlich schaffen sie nicht nur einen Ort für Kreatives, sondern bringen auch selbst das nötige Etwas davon mit.