„Eden“ für Design-Verliebte

Dass die Region rund um den Gardasee Künstlern aller Epochen Inspiration für Meisterwerke lieferte, verwundert nicht. Dass fünf zeitgenössische Top-Architekten aus Europa und den USA dafür gewonnen wurden, hier ein luxuriöses Hideaway zu schaffen, ist allerdings ein Novum.

Relax-Station „Eden“

Das Ergebnis passt zum aktuellen Trend, besondere Reiseerlebnisse zu bieten. Solche, die Kultur, Tradition und Vorzüge ihrer Umgebung auf moderne Art unterstreichen. Eine Philosophie, die etwa auch die neuen Six Senses Resorts auf Ibiza und in Israel oder Arnaud Zanniers neues Resort in Vietnam verfolgen.