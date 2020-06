Drohnen-Haltestellen

Um „Ubers Vision unserer gemeinsamen Transportzukunft zu würdigen”, habe man die Erfahrung des Ein- und Aussteigens in den Mittelpunkt gerückt, so Shannon Han, Projektleiterin bei SHoP Architects. Der Entwurf von Pickard Chilton mit Arup will wiederum die Marke Uber unterstützen.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=D7qPQF9JQ1s&feature=emb_logo

Der CitySpace von Gensler verspricht hohe Machbarkeit und rasche Einführung für den Start von Uber Air in Dallas und Los Angeles im Jahr 2023.

Das Design des Architekturbüros Humphreys & Partners zeigt einen runden Komplex. Nach dem Vorbild eines Bienenstocks weist die abgerundete Struktur Öffnungen auf, in die die Taxis hineinfliegen können. Auch das Architektur- und Bauunternehmen The Beck Group hat sich an den sechseckigen Landepforten in „The Hive” von Bienen inspirieren lassen.