Draußen ist das neue Drinnen

Die Gartenkultur boomt wie nie zuvor. Egal, ob Balkon, Terrasse oder Garten – das Leben an der freien Luft hat Hochkonjunktur. Dabei hat die Vielfalt an Möbeln für draußen eine große Wandlung durchlaufen. Während in den 1970er-Jahren die Hollywood-Schaukel auf Waschbetonplatten die Benchmark des kapriziösen Outdoor-Mobiliars war, bestückt man den Außenraum heute mit schwingenden Kokon-Nestern, bequemen Club Sesseln und ganzen Sofalandschaften. Der deutsche Möbelhersteller Dedon sorgt am oberen Ende der Preisklasse für die stilgerechte Möblierung des Freiluft-Wohnraums.