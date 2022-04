Digital und klimaneutral

Für den Architekten und Forscher liegt hierin ein wichtiger Schlüssel für die Zukunft: „70 Prozent der UN Sustainable Development Goals können durch Digitalisierung erreicht werden“, ist der Experte überzeugt. „Die breite Anwendung von Computational Design gibt uns eine gute Chance auf Erfolg. Dies ist keine Zukunftsvision, sondern eine Art zu Arbeiten, die sofort umgesetzt werden kann.“

Parametrisch designter Turm

Anhand des in Holzbauweise errichteten Aussichtsturms in Varberg, auf der schwedischen Halbinsel Getterön, erklärt Runberger die Vorzüge des parametrischen Designs. Das Bauwerk besteht aus einer Vielzahl an Holzträgern, die sich um eine Achse drehen. Durch die besondere Geometrie der Konstruktion wird die Stabilität des Turms gewährleistet. „Ein sehr anspruchsvoller Balanceakt“, der in einem linearen Schaffungsprozess wohl nicht umsetzbar gewesen wäre.