Diese Höhle wird der Himmel

Ein Unterfangen, das allerdings – und das ist der wahre Clou an der Sache – nicht bloß für optische Überraschungen gut ist. Vielmehr ermöglicht eben diese Konzeption zusätzlich das Implementieren nachhaltiger Lösungen. Jedes Stockwerk der neuen Sanko-Zentrale – von den oberen Etagen bis hinunter zum Auditorium– ist mit verschiedenen Pflanzen begrünt. Diese verbessern das Raumklima und vor allem auch die Qualität der Umgebungsluft.

Sonnenlicht wird "entschärft"

Aber auch außen wird die Fassade mit natürlich-grünen Akzenten belebt sein. Ebenso nicht ohne Grund: So würde die Sonneneinstrahlung „kontrastiert“, wie es in der Architektur-Präsentation heißt. Das Licht wird schlichtweg gebrochen, wodurch es seine Intensität verliert und das Gebäudeinnere nicht so rasch erhitzt. So kann der Bedarf an Klimaanlagen verringert werden.

Grün, so grün

Verringert wird der Energieverbrauch zusätzlich durch den spektakulären höhlenartigen Hohlraum: Dadurch, dass hier so viel Licht einfällt, werden die Büros auf allen Etagen fast den ganzen Tag mit natürlichem Licht geflutet. Kunstlicht muss viel spärlicher eingesetzt werden als in herkömmlichen Bürogebäuden. Und der doch noch anfallende Strombedarf wird schlussendlich über Photovoltaik-Paneele gedeckt, die auf dem Dach Sonnenstrom sammeln.