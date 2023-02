Die zirkuläre Waldstadt

Bei einer Ausgangslage wie dieser muss man künftige Bewohner nicht erst dazu anhalten, ihr Auto in der Garage zu lassen. Das öffentliche Verkehrsmittel ist in diesem Fall die eindeutig beste Wahl. Die Speckgürtelproblematik, mit der viele Metropolen in Form von chronisch überfüllten Straßen zu kämpfen haben, ist damit entschärft. Dass heutzutage nach wie vor neue Straßen gebaut werden, um Stadterweiterungsgebiete zu erschließen, ist nur schwer nachvollziehbar, und das nicht nur für militante Umweltschützer. „Wenn Umwelt und Natur etwas brauchen, dann sind es ambitionierte Modellprojekte wie dieses“, ist Frydenlund überzeugt.

Klimaneutrale Stadtentwicklung

Das geplante Wohnviertel südlich von Oslo zeigt mit seiner vorausschauenden Planung, dass es auch anders geht, und will die Latte in puncto grüner Stadtentwicklung höher legen. Grundlage des Projektes sind die strengen Nachhaltigkeitskriterien von FutureBuilt, einem Programm, an dem sechs Osloer Stadtgemeinden teilnehmen. „Unsere Vision ist es, zu zeigen, dass klimaneutrale Stadtentwicklung auf der Basis von qualitätsvoller Architektur möglich ist“, wie die Initiative auf ihrer Homepage erklärt.