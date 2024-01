Die Wohnmaschine 2.0

Das Haus ist eine Maschine zum Wohnen“, postulierte Le Corbusier 1921 in der achten Ausgabe der noch jungen Avantgarde-Zeitschrift „L’Esprit Nouveau“. Ein Leitsatz, der zu seiner Zeit Kontroversen auslöste, obwohl dies großteils auf einem Missverständnis beruhte. Während Kritiker den Begriff „Wohnmaschine“ als Antithese zum „menschlichen Wohnen“ auslegten, forderte Le Corbusier dagegen, dass man an den Wohnungsbau mit derselben Effizienz herangehe wie ein Ingenieur, der ein Flugzeug baut. Ohne Raumverschwendung und mit der Absicht einer Produktion in Serie. Der breiten Masse sollte dieser Gebäudeentwurf, den er in vier französischen Städten und in Berlin umsetzte, einen erhöhten Wohnkomfort bieten. Bei dem entwickelten Hochhaustyp der „Unité d’Habitation“ stapelte er Maisonette-Wohnungen und öffentliche Infrastruktur so übereinander, dass es seinem Leitbild der vertikalen Stadt entsprach.