Die unsichtbare Küche

Ingenieurs-Kunst in der Küche

Nero Cucine wurde vom Ingenieur und Unternehmer Bartolomeo Bellati und dem Designer Stefano Venier gegründet. Der Flagship-Showroom des Unternehmens befindet sich im Designviertel Soho in New York City. Zweiter Firmensitz ist in Italien, in Fontanafredda. Jedes Stück sei eine einzigartige Mischung aus Leistung, Design und edlen Materialien, heißt es bei Nero Cucine.

Text: Linda Benkö Fotos: Nero Cucine/v2com