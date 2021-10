Die tanzenden Bienen von Piccadilly

Hoch über den Prunkbauten des Piccadilly schwärmen sie aus, mitten in Londons geschäftigem Zentrum. In den angrenzenden Gärten und Parks sammeln sie Blütennektar, der seit nunmehr 13 Jahren als Honig in den exklusiven Tiegeln von Fortnum & Mason landet. Die Bienenstöcke, aus denen der „Piccadilly London Honey“ geerntet wird, befinden sich direkt am Dach des geschichtsträchtigen Kaufhauses. Die Rückkehr von Natur und Bienen in den städtischen Ballungsraum machte das London Design Festival in diesem Jahr zum Thema. Architekt Arthur Mamou-Mani lieferte dazu die Installation Mellifera.

Mittlerweile gibt es den Honig von Fortnum & Mason auch in der Geschmacksrichtung von fünf weiteren Londoner Stadtteilen zu kaufen. Bienenvölker leben heute unter anderem am Dach des Bahnhofes St. Pancras, auf der White Cube Gallery in Bermondsey und auf der weltberühmten Royal Albert Hall. Eine Erfolgsgeschichte, die dem desaströsen Bienensterben in Großbritannien etwas entgegensetzt. Viel Aufmerksamkeit bekamen die Londoner Bienen jetzt durch die Bienenstock-Installation aus Bioplastik.