Die schiefen Hütten von Tungestølen

Von einem Meisterdenken, wie man es von anderen Architekturbüros kennt, will man sich distanzieren. “Nicht der Geniestreich eines Einzelnen, sondern das Ergebnis der Zusammenarbeit vieler steht im Mittelpunkt“, sagte Jette Cathrin Hopp, Direktorin in der Geschäftsleitung, im Interview mit dem UBM Magazin. Für seinen holistischen Ansatz, der die Nachhaltigkeit immer im Blick hat, wurde das Büro 2010 mit dem Global Award for Sustainable Architecture ausgezeichnet.

Text: Gertraud Gerst Fotos: Ketil Jacobsen, Jan M. Lillebo, Snøhetta