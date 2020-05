Die Rückkehr des Fensterladens

Die Markise

Manche erinnern sich noch. Es waren die 70er-Jahre und das Outdoor-Möbelstück der Wahl war die Hollywoodschaukel. Die Polsterung hatte ein schwindelerregend großrapportiges Blumenmuster in den angesagten Farben orange, gelb und 50 Shades of braun. Bei sinkendem Sonnenstand kurbelten wir die farblich passende Markise über den Rand des pelargoniengeschmückten Balkons herunter. Die Aussicht war weg, aber die in oranges Licht getunkte Sommerszenerie darunter hat sich für immer in unsere Erinnerung eingebrannt.

Der Brise Soleil

Dagegen setzte der Brutalismus in den 1960er-Jahren davor vermehrt auf betonierte Lösungen zur Beschattung wie den Brise Soleil. Populär wurden diese oft setzkastenartigen Betonrahmen durch Le Corbusier. Vor allem Fassaden mit großen Fensterflächen können durch die horizontale Auskragung der Fassade vor Überhitzung geschützt werden. Der Clou: Das Gebäudeinnere wird verschattet, der Ausblick bleibt. Allerdings boten die nicht beweglichen „Sonnenbrecher“, wie sie wörtlich übersetzt heißen, keine Möglichkeit der Regulierung bei tiefem Sonnenstand.