Die Quadratur des Kreises

Zudem integrierte der kreative Kopf an gewissen Stellen bestehende Bäume in das Objekt. Diese kann man durch die intelligente Nutzung von Glasfronten aus vielen Innenräumen sehen. Sie wachsen dann sozusagen vor den Augen der Bewohner hinaus in die Natur. „Damit generiert Circle Wood bei den darin wandelnden Menschen das Gefühl, ständig durch den Wald zu spazieren“, analysiert der Star-Architekt stolz.

Circle Wood als wohnhafter Waldspaziergang

Damit aber nicht genug, wollte der Auftraggeber zusätzlich zu diesen diskreten Naturbrücken doch auch einen direkten Draht, einen Link in den umgebenden Wald. Ohne dabei aufdringlich zu sein, wohlgemerkt. Das löste Olczyk kurzerhand mittels eines gläsernem Atriums, das sich unter das Dach des künstlichen Baumstamms duckt. Einem verkehrten Aquarium gleich, ermöglicht es den weiten Blick in die Natur. Umgekehrt gelangt so Tageslicht auf harmonische Art und Weise in die dahinter und darunter liegenden Räume.