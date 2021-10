Die Pandemie als Chance

Der Eingangsbereich wird nach Wald riechen und im Aufzug werden Sie im Hintergrund einen Specht hören. Thomas G. Winkler, CEO UBM Development, über das Vorzeigeprojekt "Timber Pioneer"

Ein großes Thema der Immobilienbranche ist die veränderte Arbeitswelt in Folge Corona-bedingter Lockdowns. „Es gibt keine zwei Meinungen“, legte sich Victor Stoltenburg, CEO von Deka Immobilien Investment fest: „Büros werden nach der Pandemie anders aussehen als zuvor.“ Wobei das klassische Büro schon in der Vergangenheit immer wieder Veränderungen unterlegen wäre: „Eine Zeit lang galt der Großraum als Allheilmittel der Produktivität. Später hat man festgestellt, dass es sich im Großraum doch nicht so gut arbeiten lässt, weil es teilweise recht laut ist.“

Als Kommunikationszentrum unersetzlich

Sicher war sich der in Frankfurt am Main ansässige Geschäftsführer und Global Head of Acquisition jedenfalls, dass das Büro Zukunft hat und nicht gänzlich vom Home-Office abgelöst werden kann – und wird: „Natürlich können Sie Excel-Tabellen auch zu Hause bearbeiten. Aber nicht fünf Tage pro Woche. Das Büro bleibt weiterhin der Mittelpunkt und das Kommunikationszentrum des Unternehmens.“

Bruno Ettenauer hingegen wollte nicht verhehlen, dass „das Büro Druck verspüren wird.“ Der CEO der S Immo AG mit Sitz in Wien sieht zwar, dass die Pandemie den Trend zum Home-Office verstärkt hat. „Aber die größere Bedrohung sehe ich durch die Digitalisierung und dem damit verbundenen Schrumpfen der Gesamtzahl von Büro-Mitarbeitern.“

Neue Nutzungsformen sichern Werte

Rund 20 Prozent der aktuell existierenden Büroflächen werden nach Schätzung von Bruno Ettenauer in den kommenden Jahren aus dem Markt ausscheiden. „Aber sie werden nicht gänzlich verschwinden, sondern in eine andere Nutzungsform konvertiert werden. Was die Werte betrifft, bleibe ich zuversichtlich.“

Neben den Folgen der Pandemie und der Digitalisierung liegt einer der Gründe für das Ausscheiden von Büroflächen in einem Kürzel, das nicht nur die Immobilienwelt vor große Herausforderung stellt: ESG! Environment, Social & Governance (zu Deutsch Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) sorgt für neue politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen.

Nachhaltigkeit überlagert alles

„Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind die alles überlagernden Themen“, sagte Victor Stoltenburg. „Wir in der Immobilienbranche können sehr viel dazu beitragen, den CO2-Verbrauch zu senken. Die Vorgaben der EU zwingen Investoren fast schon dazu, grün zu denken. Wir werden uns jedenfalls etwas einfallen lasse müssen.“ Ein konkretes Beispiel, das sich auf neue soziale Vorgaben bezieht, kann der Deka-Geschäftsführer bereits vorweisen: „Es wird keine riesengroßen Büros mit 2,40 Meter Deckenhöhe und ohne Tageslicht mehr geben.“

Die oben angesprochenen 20 Prozent an Büroflächen, die aus dem Markt ausscheiden werden, sind nicht zuletzt neuen ESG-Regeln geschuldet, erklärte Bruno Ettenauer. „Wenn technische Adaptierungen wirtschaftlich nicht sinnvoll sind, wird ein Abriss und Neubau oft das vernünftigere Vorgehen sein.“ Kritischer Nachsatz: „Ob sich das auf die Gesamtenergiebilanz einer Immobilie positiv auswirkt, sei dahingestellt ...“

Urbanisierung – ja oder nein?

Bei den prinzipiell positiven Aussichten für die Wohnbau-Branche waren sich Bruno Ettenauer und Thomas G. Winkler einig (Victor Stoltenburgs Deka Immobilien Investment ist am Wohnsektor nicht aktiv). Für einen der wichtigsten Zukunftstrends gab es aber unterschiedliche Einschätzungen.