Die Neuerfindung des Ferienbungalows

Wer Center Parcs hört, denkt zumeist an domartige Erlebnisbäder – Palmen inklusive. Ungezählte Influencerinnen und Influencer haben dieses Bild ins Web und rund um die Welt getragen. Und auch die Kette selbst warb mit dem Familienwasserspaß in subtropischem Ambiente, der als Attraktion im Übernachtungspreis enthalten ist.

Was darüber oft in Vergessenheit gerät: Es war stets auch ein Anliegen des europäischen Marktführers im Nahtourismus, seinen Tages-, vor allem aber Übernachtungsgästen eine Auszeit in der Natur zu bieten. Weshalb sich die Bungalows und Ferienhäuser der 28 Ferienparks, die die Kette in den Niederlanden, Belgien, Deutschland und Frankreich betreibt, auch meist in seenahen Waldgebieten befinden, die zu Outdoor-Aktivitäten und dem Erkunden von Flora und Fauna einladen.