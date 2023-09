Die neue Kuschelburg der Hotelgurus

Am 28. Juni 2023 zelebrierte Booking.com mit einem großen Fest sowie zahlreichen Geschäftspartnern und anderen Festgästen das offizielle Grand Opening des neuen Unternehmens-Campus. „Nach Jahren der Vorfreude ist dies ein großartiger Moment für unser Unternehmen und unsere Mitarbeiter“, sagte Glenn Fogel, Präsident und CEO von Booking.com. „Das wir alle wieder in einem einzigen Komplex in Amsterdam zusammen sind, und zwar in einem so inspirierenden Gebäude, ist wirklich etwas, wofür man dankbar sein darf.“

Für die Stadt Amsterdam war die Um- und Neugestaltung der Bahnhofsinsel mit ihrer extremen Bebauungsdichte und dem hohen Grad an Mischfunktionen eines der wichtigsten Entwicklungsprojekte der vergangenen Jahre. Denn durch diverse Bau- und Schutzmaßnahmen am IJ waren unter anderem in den 1970er-Jahren einige Randgebiete und Hafenzonen von der Innenstadt abgetrennt worden. Das IJ (niederländisch Het IJ) war ursprünglich ein Meeresarm, der sich von der Nordsee tief in den Westen der Provinz Nordholland zog.

Nun ist der Brückenschlag zwischen der Amsterdamer Innenstadt und dem Oosterdokseiland gelungen.

Text: Albert Sachs Fotos: UNStudio, HofmanDujardin und spannverbund.

