Die Natur, dein Mitbewohner

„Das Haus ist ein Dialog“, sagen die Macher. So seien die integrierten Wurzeln und Felsen nicht bloß zufällig hineingewachsen. Sie fungierten vielmehr als Wegweiser, die von einem Raum in den nächsten leiten. Und sie erinnern uns an eine felsige Landschaft irgendwo da draußen. An eine, in der die Natur besonders unberührt ist. Sie erinnern ganz dezidiert an Island. Das will Filip Kulčar ganz deutlich vermerkt wissen.

Und was ist jetzt mit Björk?

Schließlich würde man sonst auch nicht ganz verstehen, warum das für die slowenischen Wälder geplante Objekt den Namen Björk Apartment Project trägt. Ist es doch eine Anspielung an die großartige isländische Musikerin Björk. Ob sich Frau Guðmundsdóttir, wie Björk im Nachnamen heißt, in dieser ungewöhnliche Wohnhöhle aber auch wohl fühlen würde? Wenn man sich ihre Musik vergegenwärtigt, gut möglich. Denn gewöhnlich ist diese genau so wenig, wie das nach ihr benannte Apartment. Also: ▶️ Play!