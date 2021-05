Die Leere und das Potenzial

Dubais mit Spannung erwartetes Museum of the Future befindet sich in der Zielgeraden. Außenhülle und Fassade sind mit Stand April 2021 fast fertig und beeindrucken schon jetzt: Nicht nur, dass das Obergeschoß die Form eines Torus hat – das ist so etwas Ähnliches wie ein Donut.

Dieses ist zudem mit „Fenstern” bedeckt, die in Summe ein in arabischer Kalligraphie geschriebenes Gedicht ergeben. Es stammt von Dubais Herrscher Scheich Mohamed bin Rashid Al Maktoum, in dem er von der Vision der Zukunft spricht.