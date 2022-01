Die Königin aller Eingangshallen

Die Geschichte der Sberbank beginnt bereits unter der Regentschaft von Kaiser Nikolaus I. im Jahr 1841. Der russische Zar ordnete damals mit einem Dekret die Einrichtung von Sparkassenfilialen bei den Finanzämtern in Moskau und St. Petersburg an. Damit wurde der Grundstein für eine Bank gelegt, die eng mit den Ereignissen der Geschichte Russlands verbunden ist.

Aktiv in europäischen Märkten

Heute ist das Finanzinstitut weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Ein Auslöser dafür war die Übernahme der österreichischen Volksbank International (VBI) durch die Sberbank Russland im Jahr 2012. Dieser Zweig wurde danach in Sberbank Europe AG umbenannt – mit Hauptsitz in Wien und Markt-Aktivitäten in Österreich, Deutschland, Kroatien, Slowenien, Serbien, Bosnien und Herzegowina, Ungarn sowie in der Tschechische Republik.