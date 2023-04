Die Kirche als CO₂-Bank

Gemeinschaft und Inklusion

Die junge Planstadt Ørestad auf der Kopenhagener Insel Amager hat in den letzten Jahren einen raschen Zuzug von Menschen in die Gegend erlebt. Dank des vorausschauenden Verkehrskonzeptes gelangt man in 7 Minuten ins Stadtzentrum und in 6 Minuten zum Flughafen. Direkt vor der Haustüre erstreckt sich das Naturschutzgebiet Amager Fælled mit Wiesen, Seen, Wäldern und wild lebenden Hochlandrindern.