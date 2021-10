„Die jahrzehntelang geltende Trennung von Arbeiten und Wohnen gibt es nicht mehr“

Hinter den Bahngleisen im Westen von Niederrad in Frankfurt befindet es sich: das neue, quirlige Lyoner Quartier. Von der einst farblosen und ausgestorbenen Bürostadt ist nicht mehr viel übrig. Sanierte Bürogebäude zieren den breiten Boulevard des Viertels genauso wie moderne Wohnkomplexe. Großzügige Grünflächen sollen das Wohnen und Arbeiten in der Metropole verbessern, Einkaufs-, Erholungs-, und Sportangebote neue Menschen anlocken. Die Standort-Initiative „Neues Niederrad“ rund um Dr. David Roitman und Detlef Hans Franke unterstützt diesen Wandel und begleitet nun das Quartier in Richtung lebendige Zukunft.

Wir haben mit Franke über das Potenzial des Viertels, kreative Umgestaltungsideen und ein Fest der ganz besonderen Art gesprochen.

Die ehemalige Bürostadt Niederrad wird tatsächlich zu dem immer angesagteren Lyoner Quartier. Wie kommt es, dass plötzlich ein ganzer Stadtteil langsam erwacht und zu erblühen beginnt?

Detlef Hans Franke: Die Bürostadt Niederrad hatte ihre besten Zeiten hinter sich. Der Leerstand war hoch, die Mieten niedrig, das Image schlecht. Unterschiedliche Akteure haben seither vieles getan, um all das zu ändern. Und vor ungefähr sieben Jahren ging es dann richtig los. Seitdem hat sich vieles zum Positiven verändert. Das Quartier war schon immer hervorragend mit dem Auto und dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar. Es liegt in der Nähe des Flughafens und nur drei S-Bahn-Stationen von der City entfernt. Außerdem grenzt es an den Main und zugleich auch an den Stadtwald. Für eine vielfältige Freizeitgestaltung ist das optimal.

Für viele war das Viertel lange Zeit nur ein Arbeitsplatz. Nun wird es aber für immer mehr Menschen zum Zuhause. Kann dieses Zusammenspiel von Arbeit und Wohnen tatsächlich funktionieren?

Unsere Vision ist es, dass sich das Lyoner Quartier zu einem der attraktivsten Wohn- und Büromischgebiete Deutschlands entwickelt. Vor allem in der Corona-Krise haben wir alle viel von zu Hause aus gearbeitet und dabei gemerkt: Hoppla, das funktioniert ja besser als gedacht!

Denken Sie also, dass Arbeiten und Wohnen auch in Zukunft näher aneinanderrücken?

Die traditionelle, jahrzehntelang geltende Trennung von Arbeiten, Einkaufen, Wohnen und Freizeit hat sich längst aufgelöst. Früher hat man nicht dort gewohnt, wo man gearbeitet hat. Heute ist das anders. Die Corona-Krise war für so ein Quartier also durchaus eine Chance. Die Verkehrs- und Klimawende wirkte sich ebenfalls auf das Wohnen, Arbeiten und die Mobilität von heute aus. Viele Menschen wollen schlichtweg nicht mehr lange Wege zur Arbeit fahren. Genau diese gesellschaftlichen Veränderungen können wir im Lyoner Quartier auf engem Raum abbilden. Neben neuen und sanierten Bürogebäuden wurden moderne Wohnhäuser gebaut oder alte, nicht mehr genutzte Bürogebäude zu sogenannten Mikroapartments umgewandelt. Neben den immer noch mehr als 20.000 Arbeitsplätzen gibt es bereits 5.000 Menschen, die im Viertel wohnen. Unsere Zielmarke sind 10.000 bis 12.000 Menschen.