Die Insel der Gesundheit

Das Projekt soll laut dem Architekturbüro nicht nur den Bedürfnissen der Besucher:innen gerecht werden, sondern auch einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität in Dubai leisten. Es bleibt abzuwarten, wie sich dieses Konzept in die Skyline der Stadt einfügen wird und welche Auswirkungen es auf den medizinischen Tourismus in der Region haben wird. Eines ist sicher: Dubai überrascht immer wieder mit Projekten und Meldungen, die die Welt in Staunen und auch Sorgen versetzen.

Text: Resi Reiner Fotos: Kalbod