Die Häuser des Jahres 2021

Es ist eine Qualität, in einem Bestandsgebäude nicht das zu sehen, was es ist, sondern was es sein kann. Jury, Häuser des Jahres 2021

Die Architektenfamilie schaffte es mit ihrem eigenen Wohnhausprojekt in Dornbirn in die Liste der 50 besten Einfamilienhäuser des Jahres. Sie revitalisierte die Villa Fleisch aus dem Jahr 1929 und erweiterte sie um einen vorgesetzten Stahlbau. Dieses begehbare „Gartenregal“ macht den Umbau von außen sichtbar und „schafft einen witterungsgeschützten Außenraum“, urteilte die Jury und lobte weiter: „Es ist eine Qualität, in einem Bestandsgebäude nicht das zu sehen, was es ist, sondern was es sein kann.“

Ein Punk-Bau in Zürich

Der erste Platz des Wettbewerbs, der seit 2011 vom Deutschen Architekturmuseum und dem Callwey-Verlag ausgelobt wird, geht an das Haus Alder im Zürcher Stadtteil Wipkingen. Der unkonventionelle Bau von Gabrielle Hächler und Andreas Fuhrimann bricht bewusst mit der Ästhetik des Makellosen. Aus den Fugen zwischen den Industrieziegeln quillt selbstbewusst der Mörtel. Und raue Schalungsspuren dienen dem beton brut als Ornament.