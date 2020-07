Die flexible Ikone

Manche diskutieren das Für und Wider des Großraums. Andere suchen völlig neue Lösungen. Klar ist: Die Arbeitswelt verändert sich rasant. Flexibilität ist gefragt und wird erwartet. Vor allem auch in Bürogebäuden. Und nicht allein von den Mitarbeitern, sondern auch von den Räumlichkeiten, in denen effizient geleistet werden soll. „Flex Office“ und Desk-Sharing sind in aller Munde. Ein innovativer Entwurf des Architekten-Teams Foster + Partners will alles bieten, was lebenswertes Arbeitsumfeld heute braucht: Der Bürokomplex „ICÔNE“ wird jetzt in Luxemburg gebaut.

Teil smarter Stadtentwicklung

Der Ort, an dem jüngst der Spatenstich für dieses neue Flex Office Projekt erfolgte, kommt nicht von ungefähr. Denn wo einst Luxemburgs größte Eisenhütte stand, wächst eines der ambitioniertesten urbanen Entwicklungsvorhaben Europas. 100 Prozent Industriefläche werden in ein Stadtquartier verwandelt, das hundertprozentige Lebensqualität verspricht.