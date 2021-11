Die Fassade als grünes Regal

Wir sollten auch Dächer und Hochhausfassaden begrünen. Pflanzen und Bäume können dabei helfen, CO2-Emissionen auszugleichen, die Städte zu kühlen und Biodiversität zu fördern. Winy Maas, Gründungspartner von MVRDV

„Wie demnächst in einem Buch von The Why Factory mit dem gleichnamigen Titel nachzulesen ist, sollten wir auch Dächer und Hochhausfassaden begrünen. Pflanzen und Bäume können dabei helfen, CO₂-Emissionen auszugleichen, die Städte zu kühlen und Biodiversität zu fördern“, ist Maas überzeugt.

Ob es die Green Villa demnächst auch im Skyskraper-Format geben wird, hat der Firmengründer nicht verraten. Sicher hingegen ist der Bau des neuen Wolkenkratzers The Sax am Rotterdamer Wilhelminapier. Der Entwurf spielt in der Vertikalen mit der steigenden Auflösung der Fassade. Ein Motiv, das uns in der Architektur noch länger begleiten wird.

Text: Gertraud Gerst Visualisierungen: MVRDV