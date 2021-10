Die Farbe des Geldes

Spezialisiert hat man sich bei Rapt Studio auf Office-Projekte im allerweitesten Sinn. Den Erfolg untermauern prominente Kunden wie Google, Fender (die Hersteller der unheimlich coolen Rock-Gitarren) oder Goop (das Wellness-Unternehmen von Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow).

Rapt Studio schafft Erlebnisse

Kein Wunder, ist der Anspruch doch alles andere als klein: „Wir entwerfen keine Dinge. Sondern wir schaffen Erlebnisse, die Marken voranbringen. Fangen eine Vision ein, zaubern ein Lächeln auf die Lippen und sorgen dafür, dass die Menschen gerne jeden Tag zur Arbeit kommen – wir helfen, Marken in Bewegungen und Menschen in Gläubige zu verwandeln.“

Wir sind eine Gruppe von Überzeugungstätern. Mit großen Herzen, guten Instinkten und ungewöhnlicher Neugierde. Rapt Studio

Aber nicht nur in der Umsetzung überzeugt man, sondern auch mit dem Blick über den Tellerrand hinaus. Das zeigt sich etwa auf dem eigenen News-Kanal auf der Publishing-Plattform „Medium“. Mit Artikeln wie „From Workforce to Workplace“ („Von der Arbeitskraft zum Arbeitsplatz“) oder „Reset. Rethink. Reopen. Thoughts on the Post-Pandemic Streetscape“ („Zurücksetzen. Umdenken. Neu öffnen. Gedanken über das Straßenbild nach der Pandemie“) nimmt man aktiv an zutiefst aktuellen Diskussionen teil.

Neugierige Überzeugungstäter

Am liebsten haben die Köpfe von Rapt Studio dann aber doch die handfesten Gestaltungen, denn: „Wir sind eine Gruppe von Überzeugungstätern mit einem großen Herzen, guten Instinkten und ungewöhnlicher Neugierde.“