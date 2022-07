Die Boxen mit dem Dreh

Das Museum für Gegenwartskunst sollte eine Verbindung zur Geschichte des Ortes herstellen. „Holz ist ein wichtiger Teil des kulturellen Erbes der Stadt“, erklärt Yuki Ikeguchi, Projektleiterin und Partnerin bei Kengo Kuma and Associates. „Dass das Gebäude die Geschichte und das Gedächtnis seiner Umgebung widerspiegelt, stand von Anfang an im Zentrum unserer Überlegungen.“

Bindeglied zwischen Mensch und Kunst

Das Design orientiert sich sowohl an der klassischen Blockbauweise als auch an den ottomanischen Wohnhäusern, bei denen die oberen Stockwerke meist über das Erdgeschoss hinausragen. Die Architektin stapelte mehrere Kubaturen versetzt übereinander und ließ manche Gebäudeteile ähnlich auskragen. „Durch das Stapeln und Rotieren der Boxen wollte ich eine Verbindung zum einzigartigen Charakter der ottomanischen Häuser in der Nachbarschaft herstellen“, erklärt die Architektin.