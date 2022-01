Die Bank von Morgen

Im Prinzip tragen wir unsere Bank ja jederzeit mit uns herum – egal, ob am Handy, am Tablet oder am Laptop. Doch manche Geldgeschäfte bedürfen auch heute noch einer gezielten Beratung durch vertrauensvolle Bankangestellte. Die tschechische Komerční banka reagiert darauf mit einer neuen, modernen Filiale in Prag: Sie soll Bank, Co-Working-Space und Wohnzimmer in einem sein.

Eine Bank für alle Altersgruppen

Die Idee, die das Prager Architekturbüro Studio Reaktor in der Planungs- und Bauphase zwischen 2019 und 2021 umgesetzt hat, ist simpel: Die Umgebung soll sich an den Bedürfnissen der Kunden orientieren. Und zwar an den Bedürfnissen unterschiedlicher Altersgruppen, von jugendlichen Digital Natives hin zu Senioren, die weiterhin Wert auf ihre gewohnten Gespräche mit echten Menschen legen.