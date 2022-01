Die (Arbeits-)Welt nach Corona

Platz für Austausch und gemeinsames Schaffen an einem Designprozess gibt es genug. So stehen eine Vielzahl an Sitzgelegenheiten – Thekensitze, Stehtische, Sofas, Kabinen – ebenso zur Verfügung wie offene Workshop-Räume, die mit Filztafeln, magnetischen Whiteboards und Monitoren ausgestattet sind. Aber auch Fokusbereiche für konzentriertes Arbeiten werden von den Mitarbeitern gerne in Anspruch genommen.

Makers gonna make

Auch in der sogenannten „Maker Box“ kann allein oder gemeinsam an Objekten getüftelt werden. Sie ist quasi ein Studio im Studio und befindet sich in der Nähe des Haupteingangs. Hier stehen die richtig coolen Arbeitsmittel von Perkins Eastman im Mittelpunkt: Modellbaumaterialien, 3-D-Drucker und Virtual-Reality-Tools.

An der Außenseite der Maker Box, die mit einer maßgefertigten Holzplatte verkleidet ist, befinden sich an einer Seite Haken für Schutzhelme und Bauwesten. Fotos und Fakten über die Mitarbeiter von Pittsburgh schmücken eine andere Seite.

Pittsburgh – charmanter als sein Ruf

Pittsburgh selbst hat eine Strukturwandlung hinter sich, die weltweit als beispielhaft gilt. Von einer krisengebeutelten Schwerindustrie- und Stahlstadt (Spitznamen „Steel City“ und „Iron City“) in den 1970er-Jahren entwickelte sie sich zu einem Ort mit einer eindrucksvollen Wirtschaftsstruktur an „sauberen“ Branchen und touristischen Highlights.