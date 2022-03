Die Aliens kommen

Bei dem neuen und ebenso über weite Strecken orangefarbenen Entwurf geht es demzufolge nicht bloß darum, die industriellen Farben der Vergangenheit widerzuspiegeln. Vielmehr möchten die Architekten diesen offensichtlichen, aber unabsichtlichen ursprünglichen Surrealismus zitieren. „Wir haben die aufgeständerten Gebäude so entworfen, als wären sie eine futuristische, freilaufende Stadt. Eine, die scheinbar von anderswo herkommt und vielleicht eines Tages wieder woanders hingeht.“ Also eine Art Alien-Stadt, die unseren Planeten nur lieb besiedeln und nicht annektieren will, wenn man so will.

Stadt, Land, Berg und Fluss

Und das auf einer Fläche von über 65.000 m² in Chongqings Liangjiang New Area. Direkt am Jangtse-Fluss gelegen. Ma Yansong über die hier verortete Vision: „Chongqing hat Berge und Wasser. Der Jangtse-Fluss ist in Chongqing jedoch mehr als nur eine Naturlandschaft.“ Aufgrund der hier intensiven Aktivitäten wie Schiffsverkehr und industriellem Transport sei diese Stadt voller Energie und Bewegung. „Wir wollen diese Energie in Chongqing von den Spuren der Industrie befreien und in eine Energie umwandeln, die die Fantasie anregt.“