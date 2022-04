Design-Juwel im alten Turm

Ein weiteres Highlight des nun erneuerten, alten Turms stammt vom italienischen Künstler Fabio Calvetti. Sein Werk „Eine Treppe zum Himmel“ führt wie ein kunstvoller Leitfaden vertikal den Turm hinauf. Die Installation verleiht der modernen und technologischen Seele des„Torretta di Villa Mogna“einen Hauch von Poesie. Sie ist in fünf Gemälde unterteilt, die den Rhythmus einer idealen Reise zu Licht und Schönheit vom Erdgeschoss bis zum obersten Stockwerk markieren.

Die Kunst der Gruppo Building

Was die Eigentümer des„Torretta di Villa Mogna“ dazu bewog, das Büro Gruppo Building zu beauftragen, liegt auf der Hand:Dass dessen Team und BP+P Boffa Petrone & Partners sich perfekt darauf verstehen, historischen Gebäuden neues Leben einzuhauchen, ist bekannt. Ein gutes Beispiel ist etwa das, oft gar als „schönstes Haus der Welt“ bezeichnete Projekt „The Number 6“: Dabei haben die Architekten ein Barock-Wunderwerk nahe der Piazza San Carlo in eine moderne Eigentumswohnung verwandelt. Und ihre Arbeit wurde mit dem ArchDaily Award „Building of the Year 2015“ in der Kategorie Restaurierung ausgezeichnet.