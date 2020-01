Design-Hotel auf dem Bunker

Der begrünte Bergpfad schraubt sich um den mächtigen Betonkoloss nach oben. Mit den Höhenmetern wächst die von Sträuchern und Bäumen umrahmte Aussicht. Der anfängliche Rundblick erstreckt sich über St. Pauli, das Schanzen- und das Karoviertel. Am ehemaligen Dach des Bunkers angelangt, eröffnet sich eine außergewöhnliche Naturoase über den Dächern der Stadt. Die Urban-Gardening-Flächen werden von den Anwohnern der umliegenden Wohnstraßen bewirtschaftet. Gäste gelangen hier auch zur Lobby des hippen Design-Hotels nhow Hamburg, das im pyramidenartigen Aufbau über dem Bunker untergebracht ist. Vom Dachgarten und den Zimmern sieht man über den Kiez bis zur Elbphilharmonie und den Hafenkränen.

So kann man sich die Neugestaltung von Hamburgs größtem Flakturm vorstellen. Der „ Bunker an der Feldstraße“, wie er bislang genannt wurde, wird wohl das neue Aushängeschild der Hansestadt werden. Und das nicht allein wegen seiner außergewöhnlichen Architektur und der touristischen Anziehungskraft. Der Umbau des Bunkers in ein vertikales Naherholungsgebiet ist ein Paradebeispiel partizipativen Gestaltens. Bürgerbeteiligung war hier kein lästiger Alibi-Input von außen, sondern Grundvoraussetzung für das Bauvorhaben. Die Menschen, die in den umliegenden Vierteln wohnen, sollten selbst bestimmen, was mit dem düsteren Relikt aus der Vergangenheit geschieht.