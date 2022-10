Der „Wohn-Berg“ von Rennes

Die Hauptstadt der Region Bretagne zieht immer mehr Bewohner an. Mit gutem Grund. Dass Rennes 2018 vom Magazin „l'Express“ mit dem Prädikat „lebenswerteste Stadt Frankreichs“ ausgezeichnet wurde, kommt schließlich nicht von ungefähr. Zwei Universitäten und mehrere Hochschulen locken Studenten, Baudenkmäler verschiedenster Epochen Besucher. Seit 2017 ist Paris per TGV-Verbindung in zwei Stunden erreichbar. Und die Landschaft der Bretagne zieht stetig Reisende an. Nur: Wohnraum wurde zusehends knapp. Gut also, dass das jüngst fertiggestellte Projekt Ascension Paysagère ebensolchen bietet – in attraktiver Lage und auch für kleine Budgets.