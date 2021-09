Der Wasser-Wohnpark von Zhuhai

Das Projekt nutzt intelligente Technologien und bietet ein Höchstmaß an Sicherheit. Neben Zugangskontrollen gibt es 24-Stunden-Videoüberwachung über ein digitales Netzwerk. Auch Nummernschild-Erkennung und ein QR-Code-System sind vorgesehen. Und mehrstufige Verkehrssysteme sowie barrierefreies Design werden Autos und Fußgänger effizient trennen. Die gewundenen, überdachten Gehwege zwischen den Gebäuden sichern bei jedem Wetter komfortablen Zugang zu allen Bereichen.

Von Zhuhai bis Kopenhagen

Dass durchdachte Grünzonen essenziell für menschen- und umweltfreundliches Wohnen in Städten sind, ist längst unumstritten. Aktuell demonstrieren viele spannende Projekte, wie bereichernd nachhaltige, naturnahe Landschaftsgestaltung im urbanen Umfeld ist. So bekommt etwa die neue Anlage „HOLT“ in Groningen sogar einen eigenen „Wohn-Wald“. Das Holzdorf„Fælledby“ setzt Kopenhagen ein großes Stück Natur ins Herz. Und mit dem Großvorhaben „Mission Rock“ in San Francisco werden Asphaltflächen am Ufer in grüne Erholungsoasen verwandelt.