Der Villen-Turm von Montevideo

Geht es um intensiv begrünte Wohngebäude und extravagant geformte Fassaden, macht das renommierte Büro MVRDV inzwischen immer öfter von sich reden. Projekte wie „Green Villa“ im Süden der Niederlande oder das spektakuläre Hochhaus „O“ in Mannheim sind nur zwei Beispiele für die Kreativität des niederländischen Architektenteams. Was die Wohnungen im neuen Komplex in Montevideo kosten werden, verrät die Website des Entwicklers IXOU derzeit noch nicht. Und so bleibt abzuwarten, ob der schöne Villen-Turm namens „Ziel“ sein Ziel erreicht, junge Familien in der Stadt zu halten.

Text: Elisabeth Schneyder Bilder: MVRDV