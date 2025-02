Der universelle Raum

Als Mies van der Rohe 1956 die Crown Hall in Chicago entwarf, nannte er sie einen universellen Raum. Sie ist das Hauptgebäude des College of Architecture, Planning and Design des Illinois Institute of Technology. Auch heute noch – fast 70 Jahre nach ihrer Errichtung – gilt sie als eines der bedeutendsten Gebäude der Moderne. „Ich glaube, das ist die klarste Konstruktion, die wir je geschaffen haben, und sie drückt am besten unsere Philosophie aus“, erklärte van der Rohe damals.

Das Zeitgemäße an der Crown Hall ist der stützenfreie Raum auf einer Grundfläche von 36 mal 67 Meter und die hohe Flexibilität, die damit einhergeht. Also genau jene zum Mantra erhobene Anforderung, die in der Architektur heute angestrebt wird. Denn je wandelbarer ein Gebäude ist, umso länger hat es Bestand. Ressourcen und Primärenergien werden somit im Sinne der Klimaziele effizienter genutzt und – im Idealfall – im Stoffkreislauf gehalten.

Klare Entscheidung für den Holzbau

Einen Raum zu schaffen, der seine Funktion nach Bedarf ändern kann, das strebten auch die Architektinnen und Architekten von LUO Studio an. Obwohl das Longfu Life Experience Center in der chinesischen Stadt Puyang nur als temporäres Verkaufsbüro für Immobilien gedacht war, wollte man mehr als bloß einen Container aufstellen. Entstanden ist am Ende ein Gebäude, das ein immersives Erlebnis bietet, die Gegend aufwertet und zugleich komplett rückbaubar ist.