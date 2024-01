Der Trick mit dem Zauberhut

Das Otarium war 20 Jahre lang das Zuhause der Seelöwen. Doch die Infrastruktur von Knies Kinderzoo in Rapperswil am Zürichsee war in die Jahre gekommen. Zwar sorgten die Seelöwen stets für volle Zuschauerränge, doch die Kritik von Tierschützern wurde trotz Übererfüllung der gesetzlichen Standards immer lauter. Schließlich entschied sich der Zoo, das Otarium aufzulassen und stattdessen „etwas Multifunktionales“ zu bauen, das für verschiedene Konzepte genutzt werden könne.