Der Raum in Bewegung

Mit ihrem zirkulären Design für den Mixed-Use-Komplex Nishi in Canberra haben die Architekten von March Studio eine einzigartige Identität geschaffen. Tausende von recycelten Holzlatten lenken den Blick und erwecken den Eindruck von Bewegung.

Design als form- und funktionsgebende Disziplin allein ist heute zu wenig. Anstatt in bislang üblichen linearen Produktionsabläufen denken Designer jetzt in Lebenszyklen, sprich in möglichst geschlossenen Kreisläufen. Dabei stützen sie sich in ihren Entwurfsprozessen immer öfter auf die Wiederverwendung von Baumaterialien aus zweiter Hand. Dass das Recycling-Denken im Design dem qualitativen Endergebnis keinen Abbruch tut, haben schon viele Designer unter Beweis gestellt.