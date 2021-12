Der neue Lehm-Minimalismus

Das Bauen mit Lehm hat eine 10.000 Jahre alte Tradition. Noch heute lebt etwa ein Drittel der Menschheit in Lehmhäusern, in den Entwicklungsländern sogar mehr als die Hälfte. Während der Lehmbau in den Industrienationen über lange Zeit in Vergessenheit geraten ist, erlebt er nun sein großes Comeback. Internationale Architekturbüros wie Herzog & de Meuron und Snøhetta setzen auf den nachhaltigen Baustoff und auf das Wissen des Vorarlberger Lehmbauspezialisten Lehm Ton Erde.

Firmengründer Martin Rauch sprach mit dem UBM Magazin über den Paradigmenwechsel beim Bauen.