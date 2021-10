Der neue ISO-Standard fürs Bauen

Keine Materialschlachten mehr

Ein konkretes Beispiel, das von Kritikern oft genannt wird, ist das Bloomberg HQ von Foster + Partners. Es wurde 2018 mit dem Sterling Prize ausgezeichnet und gilt aufgrund der höchsten BREEAM-Zertifizierung aller Zeiten als „das nachhaltigste Bürogebäude der Welt“. Doch bei seiner Errichtung wurden wahre Materialschlachten ausgefochten, so Kritiker.

„Dieses Gebäude ist außergewöhnlich und tatsächlich ein Labor der Nachhaltigkeit. Allerdings ist es in meinen Augen weder ein wirklich nachhaltiges Gebäude, noch ein Vorbild für andere in der Zukunft“, lautete das Urteil von Sturgis. Der verbaute Kohlenstoff des Gebäudes sei ein Vielfaches von dem eines gewöhnlichen Bürohauses. Er hoffe, dies sei der letzte Auswuchs eines ressourcenintensiven Ansatzes im Design und in der Konstruktion.

Holz nicht automatisch CO₂-negativ

Holz wird auch als Kohlenstoffsenke bezeichnet, da der Baum während seines Wachstums CO₂ aufnimmt und bindet. In der Baubranche gibt es derzeit keine einheitliche Regelung darüber, ob Holz ein kohlenstoffnegatives Baumaterial ist. Oft wird das enthaltene CO₂ von Emissionen, die an anderer Stelle der Lieferkette entstehen, abgezogen. Diesen Usus werde der neue Standard nicht mehr so einfach erlauben, bekräftigt Ian Byrne. Damit das Holz als CO₂-negativ gilt, muss nachgewiesen werden, dass es auch tatsächlich wieder nachwächst.