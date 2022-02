Der Holzgigant von Nordhavn

Nordhavn ist für Kopenhagen das, was die HafenCity für Hamburg ist. Ein neues Stadtentwicklungsgebiet, das dem steigenden Bedarf an Wohnraum nachkommt und einen erstklassigen Unternehmensstandort bietet. Für das enorme Bauprojekt wird der Überseehafen seit 2013 in den Øresund erweitert. Diese Großbaustelle machte Dänemark zum größten Stahlverbraucher Nordeuropas und riss ein ordentliches Loch in die CO₂-Bilanz. Was die Bebauung des neuen Viertels angeht, so will man hier Städtebau neu denken und sich an ambitionierten Klimazielen orientieren.