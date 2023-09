Der Flughafen als Attraktion

„Die meisten Flughäfen verfügen über keine besondere Aufenthaltsqualität, aber Changi war schon immer anders“, sagt Architekt Thomas Heatherwick. „Unsere Absicht ist es, die Definition, was ein Flughafen-Terminal sein kann, neu zu schreiben.“ Anstatt einen einzigen, riesigen Monolithen an den Stadtrand zu bauen, der nur Reisenden zugänglich ist, solle ein sozialer Raum entstehen, der auch den Stadtbewohnern offen steht. Wie sich diese Idee des geöffnten Raumes mit den Sicherheitskontrollen am Flughafen vereinbaren lässt, haben die Architekten nicht erklärt.

Ikonische Architektur

Vom Design her peilt man jedenfalls einen ikonischen Bau an, den Reisende nicht so schnell wieder vergessen sollen, wie es heißt. Die ersten Renderings des Neubaus zeigen ein Hauptgebäude und einen unterirdisch verbundenen Nebentrakt. Das Dach ist in gebogene Segmente gegliedert und erinnert mit seiner schuppenartigen Struktur entfernt an Heatherwicks Wurf für den neuen Google Campus.