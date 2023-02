Der etwas andere William

Nach seiner Fertigstellung wird das Gesamtsanierungsprojekt sieben neue Gebäude, über 350 neue Wohnungen, 10.000 Quadratmeter neue Büroflächen, 530 Meter renovierte Ladenfronten und 500 Meter neue Einzelhandelsflächen umfassen.

Zahlreiche Verbesserungen für das Quartier

„Die Pläne sehen nicht nur neue Gebäude, großflächige Bepflanzungen, auch der Dächer und breitere Bürgersteige vor, sondern ebenfalls die Restaurierung denkmalgeschützter Gebäude. Hinzu kommt die Unterstützung bestehender Unternehmen und die Renovierung von Ladenfronten”, betont man bei Finchatton.

Weiters würde man im Stadtquartier für eine bessere Beleuchtung sowie für Verbesserungen an den Bahnhöfen Queensway und Bayswater sorgen. Finchatton ist einer der Projekt-Partner der für das Projekt maßgeblichen Immobilieninvestmentgesellschaft MARK.

Das Nachkriegsgebäude im Bestand, wo The William entsteht, wird der Abrissbirne zum Opfer fallen. Die Arbeiten für das neue Gebäude beginnen in 2023. Das Bauende wurde für 2026 angekündigt. Der Nutzermix sieht Büroflächen, Wohnungen und Einzelhandelsflächen vor.

Erschwinglicher Wohnraum

Die Struktur des Gebäudes wird hauptsächlich aus Brettsperrholz bestehen. „Mit sechs Etagen Büroflächen, Geschäften und 32 neuen Wohnungen, von denen elf zu erschwinglichen Preisen zu haben sein werden, ist The William ein integraler Bestandteil der Revitalisierung von Bayswater”, heißt es bei Foster + Partners (F+P).

Das Projekt ist nach William Whiteley benannt, dem gleichnamigen Gründer des nahe gelegenen Whiteleys-Kaufhauses auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Dieses wird ebenfalls von Foster + Partners saniert. Die Arbeiten hierfür werden 2024 abgeschlossen sein. The Whiteley wird weitere 139 Wohnungen, rund 20 neue Geschäfte, Restaurants und Cafes sowie das Londoner Hospitality-Flaggschiff Six Senses Hotel and Spa bieten. Zusätzliche Features sind ein Kino und ein großes Fitnessstudio.

Top-Zertifizierung nach BREEAM-Standard

Mit modernen Apartments und Stadthäusern, die über große Außenbereiche und Deckenhöhen von bis zu sechs Metern verfügen, wird The Whiteley einige der außergewöhnlichsten Wohnungen in London bieten. Die Bewohner werden Zugang zu allen Dienstleistungen und Annehmlichkeiten des Six Senses haben – neben dem Fitnessstudio und dem Pool sind dies beispielsweise Kinderbetreuungseinrichtungen, Arbeitsräume sowie ein Musikzimmer.

Das altehrwürdige Gebäude beherbergte 1911 das erste Luxuskaufhaus Londons. Dieses Erbe wurde bei der Gestaltung des Gebäudes berücksichtigt und bewahrt.

Das William soll für seine energieeffiziente Bauweise die Nachhaltigkeits-Zertifizierung nach dem BREEAM-Standard in der Kategorie „Outstanding” erhalten, wobei BREEAM für „Building Research Establishment Environmental Assessment Method” steht.