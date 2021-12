Denkfabrik am Wörthersee

Ein neues Raumerlebnis

Das Konzept umfasst zwei Neubauten, eines am östlichen, eines am westlichen Rand des Geländes. Der östliche Bau stellt die gewohnten architektonischen Strukturen auf den Kopf. Statt ein Gebäude mit einer Aula zu entwerfen, wie man es vielleicht erwarten würde, schufen die Architekten eine riesige Halle, in dem das Gebäude als flächiges Bauwerk enthalten ist. Damit nimmt es den Charakter des Bestandes auf. Auch der Grundriss des Parallelogramms folgt den vorhandenen Bezügen im Gelände, wie die Jury in ihrer Begründung schreibt.

Die großzügige Lernlandschaft verlängert den Campus-Gedanken bis ins Innere und denkt damit die Rolle von universitären Umgebungen neu. Snøhetta, Architekturbüro

Auf der Oberfläche des dreistöckigen Büroblocks in Holzbauweise befindet sich die Lernlandschaft mit einer großen Bibliothekstreppe. Hier haben die Studierenden künftig einen Ort, sich mit anderen auszutauschen. Ein Ort, mit viel Luft nach oben, im wörtlichen Sinn. Mit dem Raum, der sich unter dem Sägezahndach auftut, wurde nicht gegeizt. Diese räumliche Großzügigkeit kennen wir sonst nur von Bahnhöfen oder Fabrikshallen.

Eine weithin sichtbare Denkfabrik

Die Uni Klagenfurt präsentiert sich künftig also als weithin sichtbare Denkfabrik. Schließlich soll der Neubau auch über den Campus hinaus wirken. „Die Präsenz der Uni wird geschickt nach außen getragen und mit dem transparenten Neubau neu vermittelt“, urteilt die Jury über die repräsentative Funktion des außergewöhnlichen Baus.