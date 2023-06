Dem Alltag entschweben

Das für den Bau der Hütten verwendete Holz ist unbehandeltes rotes Zedernholz, das mit der Zeit vergrauen wird. Er erhält so ein natürliches Aussehen und fügt sich in die felsige Landschaft ein. Das im Inneren verwendete Eichenholz ist in den drei kleinen Hütten unterschiedlich behandelt. Ist man zu einem späteren Zeitpunkt in einer „Schwesternhütte” untergebracht, erlebt man den Aufenthalt fast neu.

Schwerelos wie über der Kante schwebend

Im Inneren wandelt sich die Atmosphäre und das Farbenspektrum in Abhängigkeit der natürlichen Sonneneinstrahlung dank der Oberlichten und der großen Glasflächen. Snøhetta hat es geschafft, den Hütten die Anmutung von vom Boden losgelösten Objekten zu geben, die über der Kante schweben.

Dies gelang unter anderem dadurch, dass die Form des Oberlichts in Größe und Platzierung dem Betonsockel entspricht. Durch die asymmetrische Anordnung entsteht die Illusion, dass die Kabinen zum Fjord hin geneigt sind, was das Gefühl der Schwerelosigkeit verstärkt.