Das wachsende Haus

Kinder sehen ihre Umgebung als variablen Raum, den es ständig neu zu erfinden gilt. Sie klettern auf Bäume und bauen sich einen Unterschlupf aus Ästen. Sie verbauen Wohnzimmermöbel und Decken zu einem intrinsischen Höhlensystem. Das neue Raumgefühl im Inneren, die neu entdeckten Sichtbezüge, sind das, was zählt. Nicht ein messbarer Nutzen oder gar Effizienz. Eine ähnliche Herangehensweise hatten die Architekten des Modul-Baumhauses Bert. Sie fragten sich: Wie würden sich Kinder ein Baumhaus vorstellen?

Ein etwas schrulliger Charakter

Das Ergebnis ist ein rohrförmiger Baukörper mit runden Auskragungen und monokelartigen Fenstern, die in verschiedene Richtungen in die Landschaft lugen. Wer beim Anblickt von Bert an eine Cartoon-Figur denkt, liegt genau richtig. Die Architekten des in Österreich ansässigen Studio Precht holten sich für ihren Entwurf nämlich Inspiration von Animationsfilmen wie Sesamstraße und den Minions.