Das smarte Office im Kleidersack

Den Ansporn für die Entwicklung dieses innovativen Tools sah man bei Wilkhahn im ständigen – und durch die Corona-Pandemie noch einmal verstärkten – Wandel unserer Arbeitswelt. Daher lautete das vorrangige Ziel, „eine durchdachte und professionelle Unterstützung für gesunde und sichere Büroarbeit unterwegs oder im Homeoffice“ zu gestalten. Denn oft genug gebe es keinen separaten Bereich oder keinen eigenen Raum für die Tätigkeit am Laptop.

Jeder Tisch ein Pop-up-Office

Mit dem Faltbüro lässt sich jeder Tisch zum Instant-Office umfunktionieren. Egal ob man nun im Café, Restaurant oder in einer Bar sitzt oder sich im eigenen Esszimmer, in der Küche oder auf dem Balkon aufhält. In Sekundenschnelle etabliert man den jeweiligen Platz zum Workspace und kann sofort in die Leistungsebene wechseln.

Das Aufstellen des Fold-Up-Workspace symbolisiert für den Nutzer und für Dritte den Wechsel der Tischfunktion in einen professionellen Arbeitsmodus. Wilkhahn

Die entsprechende Außenwirkung sei besonders wichtig, wie die Designer untermauern: „Das Aufstellen des Fold-Up-Workspace symbolisiert für den Nutzer und für Dritte den Wechsel der Tischfunktion in einen professionellen Arbeitsmodus. Als Sichtschutz erleichtert er die fokussierte Arbeit und erschwert gleichzeitig unerwünschte Einblicke von der Seite auf das Display.“

Damit Hören und Sehen nicht vergeht

Auch bei anderen Features glänzt man mit Praktikabilität an allen Fronten. So bietet etwa die obere Abschirmung einen Blendschutz für das Display, wodurch Arbeiten bei stärkerer Lichteinstrahlung, wie auf der Terrasse oder am Balkon, möglich ist. Und durch die Verwendung von Akustikvlies reduziert sich die entstehende Lärmbelästigung, die bei Telefonaten oder Video-Konferenzen unweigerlich auftritt.