Die gestaffelte Anordnung der Gebäude erfüllt einen klaren Zweck: Sie wirkt wie eine Lärmschutzwand. Zugleich sorgt der Entwurf dafür, dass das „Quartier der tanzenden Paare“ offenen Charakter bewahrt. Die Wohnungen finden sich vor allem in den geschützteren Bauten, während KCAPs Plan Blöcke mit flexiblen Büroflächen und Penthouse-Einheiten an die Durchgangsstraße und die Autobahnausfahrt setzt. All dies nicht ohne das Erni-Areal durch physische und visuelle Verbindungen in sein Umfeld einzubetten. Viele kleine Öffnungen und Zugänge entlang der harten Kante garantieren ein hohes Maß an Durchlässigkeit.

Vier Formen mit „Zwilling“

Der eigenwillige Projektname basiert auf der Dopplung der vier unterschiedlichen Gebäudetypologien, die der Entwurf vorsieht: Atriumhaus, Reihenhaus, Punkt- und Zwillingshaus kommen jeweils zwei Mal zum Einsatz. Dadurch entstehen Paare, die aufgrund ihrer Anordnung und Ausrichtung im Plan miteinander zu „tanzen“ scheinen.